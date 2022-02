Schleswig-holstein : Jede Menge Regen im Norden: Auch Montag weiter wechselhaft

Der Sonntag bringt jede Menge Regen in den Norden. Insbesondere in Hamburg und im südlichen Schleswig-Holstein könne dieser zum Teil sehr kräftig sein, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes berichtete. Aber auch im restlichen Norden werde es immer wieder nass. Grund dafür sei ein Sturmtief, das vom Nordatlantik nach Skandinavien ziehe. Im Laufe des Sonntags ziehe das Sturmfeld in Richtung Südosten und bringe dann auch mehr Regen nach Mecklenburg-Vorpommern.

Zu einem erhöhten Einsatzgeschehen sorgte das Wetter am Sonntag zunächst nicht. Lediglich an der Großen Elbstraße sei am Morgen ein Auto abgeschleppt worden, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Dort sei ein Wasserstand von etwa einem bis anderthalb Metern über dem mittleren Hochwasser zu erwarten gewesen, weshalb der Wagen aus dem Gefahrenbereich ge...

