Politik : Justizministerin Havliza gegen Legalisierung von Cannabis

Die Kriminalitätsdelikte mit Cannabis sind in den vergangen Jahren deutlich gestiegen in Niedersachsen. Während die neue Bundesregierung eine kontrollierte Abgabe einführen will, hat Niedersachsens Justizministerin eine deutliche andere Meinung zu dem Thema.

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza ist gegen eine Legalisierung von Cannabis. „Cannabis kann eine gefährliche Droge sein. Sie ist Gift für junge Menschen und kann schwere Psychosen auslösen. Das sollten wir nicht vernachlässigen. Es liegt auf der Hand, dass der Konsum bei Jugendlichen zunehmen wird, wenn Erwachsene vorleben, dass die Droge...

