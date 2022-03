Segeberg : Karl-May-Spiele suchen Komparsen für den Wildwest-Sommer

Die Vorbereitungen für den Wildwest-Sommer laufen: Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg suchen rund 40 Komparsen für ihr neues Abenteuer „Der Ölprinz“, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Die Proben unter der Regie von Ulrich Wiggers beginnen Ende Mai.

Bis zur Premiere am 25. Juni wird im Freilichttheater am Kalkberg täglich geprobt - werktags überwiegend in den Abendstunden und an den Wochenenden ganztägig. Die Vorstellungen finden bis zum 4. September jeweils donnerstags bis samstags ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr statt. Für das Stück „Der Ölprinz“ werden Komparsen als Krieger und Squaws...

