Hamburg : Keine größeren Einsätze der Feuerwehr wegen Sturm „Antonia“

„Ylenia“ und „Zeynep“ haben den Norden innerhalb von nur wenigen Tagen ordentlich durcheinandergewirbelt und teils hohe Schäden verursacht. Nun ist das Tief „Antonia“ mit deutlich weniger Kraft durch die Hansestadt gezogen.

Der dritte Sturm in Folge hat in Hamburg bis zum frühen Morgen keine größeren Schäden angerichtet. „Die Nacht war eigentlich relativ entspannt. Wir haben im Moment keine signifikant hohen Einsatzzahlen“, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Hamburger Feuerwehr am Montagmorgen. „Antonia“ sei auch bei weitem nicht so stark gewesen, wie die beiden Stür...

