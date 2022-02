Handball : Kiel und Flensburg starten in Restrunde: Hamburg wartet

Knapp zwei Wochen nach der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei startet die Handball-Bundesliga am Donnerstag in ihre zweite Saisonhälfte. Der zweitplatzierte THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt auf Rang drei setzen die Jagd auf den souveränen Tabellenführer SC Magdeburg fort, Aufsteiger HSV Hamburg will als Zehnter den Vorsprung auf die Abstiegsränge halten.

Von den drei Nordclubs sind aber nur zwei gefordert. Der THW Kiel tritt beim TVB Stuttgart an, die SG Flensburg-Handewitt bei der HSG Wetzlar (beide 19.05 Uhr/Sky). Das Spiel der Hamburger bei der TSV Hannover-Burgdorf war wegen mehrerer Corona-Fälle bei den Niedersachsen abgesagt worden. Unklar ist, ob die Kieler beim Tabellen-16. aus Stuttgart wieder...

