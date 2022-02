Nordrhein-westfalen : Knochenfund am Lenne-Ufer: Keine Anzeichen für Verbrechen

Im Fall eines gefundenen menschlichen Schädelfragments am Lenne-Ufer in Hagen hat die Polizei keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Der Schädel sei keiner Person zuzuordnen und liege vermutlich seit mehreren Jahrzehnten im Fluss, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Er sei wohl durch das aktuelle Hochwasser am Flussufer angespült worden. Eine Spaziergängerin hatte am Samstag das Schädelfragment entdeckt. Weitere an der Stelle gefundene Knochenteile seien tierischen Ursprungs, ergab laut Mitteilung eine rechtsmedizinische Untersuchung.

