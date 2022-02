Fussball : Kohfeldt freut sich auf erneute Zusammenarbeit mit Kruse

Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt freut sich auf die erneute Zusammenarbeit mit Max Kruse. Und sieht darin, dass sie sich bereits kennen und schätzen, einen Pluspunkt. „Ich glaube, es ist in der Tat schon ein Vorteil, dass Max und ich ziemlich genau wissen, was wir voneinander zu halten haben und, dass er wahrscheinlich am besten weiß, wie ich Fußball spielen möchte”, sagte Kohfeldt (39) am Dienstag dem TV-Sender Sky. Er wisse auf der anderen Seite ziemlich gut, was Kruse brauche, um gut zu wirken.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hatte Kruse vom 1. FC Union Berlin verpflichtet. Kohfeldt arbeitete mit dem Stürmer (33) schon bei Werder Bremen zusammen. Hierarchisch sei Kruse ein extrem gestandener Bundesligaspieler mit extrem viel Erfahrung, der eine wahnsinnig gute Eigenschaft mitbringe, „nämlich dass er sehr stressresistent ist, dass er ganz s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.