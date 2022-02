Politik : Künftiger Uni-Präsident Heekeren erhält Ernennungsurkunde

Der Neurowissenschaftler Heekeren hat die Ernennungsurkunde zum Präsidenten der Universität Hamburg in der Tasche und kann nun am 1. März an Norddeutschlands größter Hochschule anfangen. Heekeren hofft, dass das Sommersemester wieder voll in Präsenz laufen kann.

Der Arzt und Hochschulmanager Hauke Heekeren hat die letzte Hürde für das Präsidentenamt der Universität Hamburg genommen. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) überreichte dem 51 Jahre alten Neurowissenschaftler am Dienstag im Rathaus offiziell die Ernennungsurkunde. Seinen Dienst antreten wird der bisherige Vizepräsident der Freien Universität Berli...

