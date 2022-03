Ennepe-Ruhr-Kreis : Ladendiebe lassen 150 Schokoriegel-Packungen mitgehen

Gleich 150 Packungen mit Schokoriegeln haben Diebe unbemerkt aus einem Discounter im Ennepe-Ruhr-Kreis mitgehen lassen. Einer Mitarbeiterin sei am Donnerstagabend das geleerte Regal aufgefallen, teilte die Polizei am Freitag mit. Wie die Täter die große Menge an süßen Riegeln während des laufenden Betriebes aus dem Discounter in Schwelm schafften, sei noch völlig unklar, sagte eine Sprecherin. Zunächst gab es keine Hinweise auf die „zuckerhungrigen Diebe“, wie die Polizei in ihrer Mitteilung schrieb.

