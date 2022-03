Landkreis Osnabrück : Ladengeschäft brennt: Feuerwehr evakuiert Anwohner

Ein Ladengeschäft in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) ist aus bisher ungeklärter Ursache in Vollbrand geraten. Feuerwehrleute evakuierten in der Nacht zum Mittwoch mehrere Menschen aus darüber liegenden Wohnungen, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Durch den Brand gab es am Gebäude eine starke Rauchentwicklung. Verletzt worden sei nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Löscharbeiten seien inzwischen abgeschlossen. Details zur Brandursache blieben zunächst unklar.

