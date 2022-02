Politik : Leopold will Spitzenkandidat für Landtagswahl werden

Der Co-Landesvorsitzende der Linken in Niedersachsen, Lars Leopold, will als Spitzenkandidat seiner Partei bei der Landtagswahl am 9. Oktober antreten. Das kündigte der 44-Jährige am Freitag in einer Mitteilung an. Ziel sei es, mit dem Wiedereinzug seiner Partei in den Landtag für ein „gerechtes Niedersachen“ zu sorgen. „Im Niedersächsischen Landtag fehlt eine echte soziale Stimme - eine Stimme für die Mehrheit der Menschen bei uns im Land“, teilte Leopold mit. Die Landtagswahl werde eine Entscheidung darüber sein, ob eine „Politik der sozialen Kälte“ fortgeführt werde oder, ob es zu einem Politikwechsel komme.

2017 hatte die Linke mit 0,4 Prozentpunkten den Einzug in den Landtag in Hannover verpasst. Die Partei saß bisher einmalig von 2008 bis 2013 im Parlament. Leopold, der seit 2018 Co-Landesvorsitzender in Niedersachsen ist, sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass er in einer Co-Spitzenkandidatur antreten wolle - eine Kandidatin für das Spitzen-Duo stehe...

