Prozess : Letzter Akt im Drama um mysteriöse Kloster-Millionen

Ein toter Abt, geheime Konten, ein millionenschweres Sondervermögen „Weinberg“ und jahrelange Ermittlungen: Im Kriminalfall um das Kloster Neresheim beginnt nun das wohl letzte Kapitel.

Vor neun Jahren tauchte im altehrwürdigen Kloster Neresheim auf der Schwäbischen Alb ein mysteriöses Millionenvermögen auf. Am Freitag (09.30) muss sich nun in diesem Zusammenhang ein 89-Jähriger in Krefeld vor dem Amtsgericht verantworten - wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in sechsstelliger Höhe. Gegen den Rechtsanwalt hatte die Staatsanwa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.