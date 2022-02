Politik : Losse-Müller digital bei SPD-Listenkonferenz

Kandidatenkür ohne den Kandidaten: Wenn die Nord-SPD in Neumünster den Herausforderer von Ministerpräsident Günther wählt, wird ihr Hoffnungsträger Losse-Müller von Kiel aus zugeschaltet. Eine Tochter von ihm ist coronapositiv. Spannung versprechen Kampfkandidaturen.

Applaus und Blumen für den frisch gewählten Spitzenkandidaten, Umarmungen mit Parteifreunden - so ist es immer, wenn eine Partei einen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl bestimmt. Bei der SPD in Schleswig-Holstein diesmal nicht. Wenn sie an diesem Samstag in Neumünster ihren Hoffnungsträger Thomas Losse-Müller zum Herausforderer von Ministerpräside...

