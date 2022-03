Düsseldorf : „Loverboy”-Prozess: Haftstrafen wegen Körperverletzung

In einem Prozess, in dem es auch um die sogenannte Loverboy-Masche ging, hat das Landgericht Düsseldorf am Mittwochabend zwei Brüder wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Nach Überzeugung der Richter hatte der ältere Bruder im August 2019 dem neuen Partner der Ex-Freundin seines jüngeren Bruders in Duisburg mehrfach ein Messer in den Bauch gerammt und ihn schwer verletzt.

Die Richter verhängten gegen den älteren Bruder (33) aus Langenfeld eine Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten. Der jüngere Bruder (25) aus Duisburg soll geholfen haben - er erhielt eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren. Der gegen ihn bestehende Haftbefehl wurde jedoch aufgehoben. Das Gericht rechnete die zwei Jahre an, die er in Untersuchungsha...

