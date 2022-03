Bielefeld : Männer vor Stadtbahn gestoßen: Tatverdächtige festgenommen

Die Polizei in Bielefeld hat eine Frau festgenommen, die seit Sonntag zwei Männer vor einfahrende Stadtbahnen geschubst haben soll. Laut Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei schickte eine Haftrichterin die 23-Jährige am Freitag in Untersuchungshaft. Zu dem Vorwurf hat sich die Frau bislang nicht geäußert.

Ihr wird vorgeworfen, am Sonntag einen 21-Jährigen von hinten gegen eine einfahrende Straßenbahn gestoßen zu haben. Das Opfer wurde schwer verletzt. An einer anderen Haltestelle soll sie dann am Dienstag einen 29-Jährigen in der gleichen Art attackiert haben. Dieser Mann blieb unverletzt. In beiden Fällen konnte die Frau zunächst unerkannt fliehen. Die...

