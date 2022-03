Oberbergischer Kreis : Mann bei Autounfall schwerstverletzt

Ein 63 Jahre alter Autofahrer ist in Lindlar (Oberbergischer Kreis) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam das Auto des Mannes am späten Sonntagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Beim Zusammenstoß mit dem Baum wurde demnach der Motorblock des Wagens herausgerissen und flog meterweit. Der 63-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik transportiert werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.