Festnahme : Mann nach versuchter Tötung in Kiel in Haft

Rund ein halbes Jahr nach einer versuchten Tötung in einem Kieler Mehrfamilienhaus befindet sich der Tatverdächtige mittlerweile in Untersuchungshaft in Schleswig-Holstein. Der 44-Jährige wurde bereits am 23. Januar von ungarischen Einsatzkräften nahe der serbischen Grenze in Röszke festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Nach dem Mann war in den vergangenen Monaten mit europäischem Haftbefehl gesucht worden.

Früheren Polizeiangaben zufolge war Anf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.