Urteil : Mehr als sechs Jahre Haft für Mordversuch in Barmbek

In einem Prozess um einen beinahe tödlichen Messerstich auf einen 36-Jährigen in Hamburg-Barmbek ist der Hauptangeklagte zu einer Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt worden. Das Landgericht sah es am Freitag als erwiesen an, dass sich der 54-Jährige des Mordversuchs und der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht hatte. Ein zunächst wegen Beihilfe angeklagter 34-Jähriger wurde nach Angaben des Gerichts freigesprochen.

Der 54-Jährige hatte sich im Prozess weitgehend geständig gezeigt. „Es tut mir leid, dass es so weit kommen musste, dass er so schwer verletzt wurde durch meine Handlungen“, hatte er gesagt. Bei einem Streit am U- und S-Bahnhof Barmbek am Mittag des 13. Juli vergangenen Jahres verletzte der Angeklagte seinen Kontrahenten lebensgefährlich. Das Opfer kon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.