Belastungen : Mehr Ausfalltage wegen psychischer Leiden in Pandemie

Zahlreiche Studien weisen auf die seelischen Belastungen in der Corona-Zeit hin. Nach einer Auswertung der Krankenkasse DAK fehlten in Niedersachsen Beschäftigte im Gesundheitswesen 2021 besonders häufig aufgrund von Depressionen oder Anpassungsstörungen.

Wegen psychischer Erkrankungen haben in der Pandemie niedersächsische Beschäftigte lange am Arbeitsplatz gefehlt. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Auswertung der Krankenkasse DAK-Gesundheit hervor. Durchschnittlich waren es im vergangenen Jahr 2,8 Ausfalltage pro Kopf - ein Anstieg um 43 Prozent gegenüber 2011. Die Kasse sprach von einem n...

