Politik : Mehr Erstklässler in Hamburg erwartet: 16.918 Anmeldungen

Nach den Sommerferien werden in Hamburgs staatlichen Grundschulen erneut mehr Erstklässer die Schulbank drücken. Mit Stichtag 1. Februar hätten sich 16 918 Schülerinnen und Schüler angemeldet, teilte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Montag mit. Das seien 639 oder 3,9 Prozent mehr als im letzten Jahr. Die stärksten Zuwächse gab es demnach im Bezirk Mitte (+198), gefolgt von Harburg (+134), Wandsbek (+118), Nord (+108), Altona (+87) und Bergedorf (+21); in Eimsbüttel gab es einen leichten Rückgang (-27).

Die Zahl der Anmeldungen für die Vorschulklassen stieg den Angaben zufolge um 77 Anmeldungen leicht auf insgesamt 10.638. Allerdings würden regelmäßig weniger Kinder dann auch tatsächlich eingeschult, da keine Schulpflicht bestehe und sich viele Eltern kurzfristig für den Verbleib ihrer Kinder in der Kita entscheiden würden. Rabe zeigte sich von der st...

