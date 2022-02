Schleswig-holstein : Mord auf Reiterhof: Haftbefehl gegen Angeklagten aufgehoben

Im Prozess um den Mord auf einem Reiterhof in Quickborn (Kreis Pinneberg) hat es eine überraschende Wende gegeben. Am Freitag ist der Haftbefehl gegen den 42 Jahre alten Beschuldigten aufgehoben worden. Wie eine Sprecherin des zuständigen Landgerichts Itzehoe mitteilte, gibt es gegen den angeklagten Deutschen keinen dringenden Tatverdacht mehr.

Dem Mann war vorgeworfen worden, am 29. Juni 2020 seinen 44 Jahre alten Geschäftspartner mit zwei Schüssen in den Hinterkopf heimtückisch getötet zu haben. Direkte Beweise oder Augenzeugen der Tat auf dem Quickborner „Eulenhof“ gibt es nicht. Die Staatsanwaltschaft stützte sich in ihrer Beweisführung unter anderem auf digitale Spuren wie zum Beispiel d...

