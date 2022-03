Ermittlungen : Mordkommission: Im Mülleimer entdecktes Baby wurde getötet

In Mönchengladbach entdeckt eine Frau in einem Mülleimer ein totes Neugeborenes. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise - und zeigt dazu die Einkaufstasche, in der das Baby versteckt war.

Das am Montag in einem öffentlichen Mülleimer in Mönchengladbach gefundene Baby ist getötet worden. Die Obduktion habe ergeben, dass das kleine Mädchen lebend zur Welt gekommen und an den Folgen von Gewalteinwirkungen gestorben sei, teilte die Polizei in Mönchengladbach am Dienstag mit. Die Polizei bildete eine Mordkommission. Die Ermittler berichteten...

