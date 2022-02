Nordrhein-westfalen : Mutmaßlich menschliche Knochen am Lenne-Ufer gefunden

Am Ufer der Lenne in Hagen sind mutmaßlich menschliche Knochen gefunden worden. Eine Spaziergängerin habe am Samstag im Stadtteil Hohenlimburg ein Schädelfragment entdeckt, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. In der Nähe seien dann noch weitere Knochen gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich sehr wahrscheinlich um menschliche Überreste, die gerichtsmedizinische Untersuchung stehe aber noch aus. Eine Mordkommission ermittelt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

