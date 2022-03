Märkischer Kreis : Mutmaßliche Baseballschläger-Attacke endet tödlich

Vermutlich mit einem Baseballschläger soll ein 36-Jähriger in einer Wohnung in Iserlohn im Sauerland einen 39-Jährigen geschlagen und tödlich verletzt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, kam es zwischen dem Wohnungsinhaber und dem Tatverdächtigen zu einer Auseinandersetzung, in deren Folge der 39-Jährige eine tödliche Kopfverletzung erlitt. Die Gründe für die Attacke seien unbekannt. Der Tatverdächtige sei bereits polizeilich in Erscheinung getreten und erst vor wenigen Wochen aus einer forensisch-psychiatrischen Klinik entlassen worden.

Der Tote war laut Mitteilung gefunden worden, nachdem ein weiterer Mann (38) am Donnerstagabend an der Wohnungstür geklingelt und vom Tatverdächtigen unmittelbar mit einem Baseballschläger attackiert worden sein soll. Der 38-Jährige flüchtete ins Treppenhaus. Erst nach weiteren Schlägen soll der 36-Jährige von ihm abgelassen haben, bevor er in unbekann...

