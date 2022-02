Niedersachsen : Mutmaßlicher Kinder-Vergewaltiger verhaftet

Die Polizei hat im Rahmen der Ermittlungen im Missbrauchskomplex „Münster“ in Hamburg einen weiteren mutmaßlichen Kinder-Vergewaltiger verhaftet. Der 58-Jährige sei bereits am Donnerstag vor einer Woche in seiner Wohnung im Stadtteil Billstedt festgesetzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er sitze nun in Untersuchungshaft. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Hamburg beim Amtsgericht Hamburg einen Durchsuchungsbeschluss und einen Haftbefehl erwirkt.

Der 58-Jährige soll im April 2019 in Oststeinbek (Kreis Stormarn) ein neunjähriges Kind schwer sexuell missbraucht haben. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sei daran auch der bereits inhaftierte Haupttäter aus Nordrhein-Westfalen beteiligt gewesen. Diesen soll der 58-Jährige zudem mit kinderpornografischem Material versorgt haben. Der Verdäch...

