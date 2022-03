Neugraben-Fischbek : Nach lebensgefährlichem Messerangriff: 70-Jähriger in Haft

Nach einem lebensgefährlichen Messerangriff auf einen 56-Jährigen im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek steht ein 70-Jähriger unter Tatverdacht. Das Amtsgericht erließ am Montag einen Haftbefehl gegen ihn wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte. Der 70-jährige Pole war nach Angaben der Polizei nach der Tat am Sonntag zunächst geflüchtet, aber noch während des Polizeieinsatzes wieder zurückgekehrt. Die Beamten nahmen ihn fest.

Bei der Durchsuchung seines Zimmers fanden sie ein Messer, mit dem die Tat vermutlich verübt wurde. Die beiden Männer seien stark alkoholisiert gewesen. Der 56-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er sei nach einer Notoperation inzwischen außer Lebensgefahr, hieß es am Montag. Die Hintergründe des Streits in dem von Arbeitern bewohnten Einfamilie...

