Natur-nachhaltigkeit : Nachwuchs im Wattenmeer: Rekordstand bei Kegelrobbengeburten

Die Kegelrobben vermehren sich an der niedersächsischen Nordseeküste prächtig: Die Nationalparkverwaltung meldet einen Geburtenrekord. Vor allem an einem Ort im Wattenmeer kommen die Tiere zur Welt. Wegen dem steigenden Bestand könnte sich das aber bald ändern, sagen Experten.

Einst waren die Meeressäuger nahezu ausgestorben - nun vermehren sie sich von Jahr zu Jahr stetig: Noch nie wurden im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer so viele Kegelrobbenjunge registriert wie in der aktuellen Wurfsaison 2021/2022. Bei Zählflügen Ende November und Mitte Dezember wurden in der Spitze 432 junge Kegelrobben an der Küste gesichtet...

