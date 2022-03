Wetter : Nebel und Sonne in Niedersachsen und Bremen

In Niedersachsen und Bremen gibt es am Wochenende Nebel und Hochnebel, aber auch einige sonnige Stunden. Am Samstag ist es am Vormittag nebelig, im Tagesverlauf meist sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es ist mäßig kalt bei Höchstwerten von fünf Grad, an der Ems werden bis zu acht Grad erwartet.

In der Nacht zum Sonntag ist es locker bewölkt oder klar. Am Morgen rechnen die Meteorologen wieder stellenweise mit Nebel oder Hochnebel. Im Binnenland wird es laut Vorhersage frostig bei minus zwei bis minus sechs Grad, an der See sollen die Temperaturen etwa ein Grad erreichen. Am Sonntag lösen sich Nebel und Hochnebel am Morgen nur zögerlich auf. D...

