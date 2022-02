Wirtschaft : Neue Warnstreiks bei der Postbank auch im Nordwesten

Im Tarifstreit bei der Postbank hat Verdi die Beschäftigten zu weiteren Protestaktionen in Niedersachsen aufgerufen. An diesem Freitag und Samstag sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 16 Filialen der Deutsche-Bank-Tochter in einen jeweils ganztägigen Warnstreik treten, wie die Gewerkschaft am Donnerstag ankündigte. In anderen Bundesländern seien ebenso Ausstände geplant.

Sowohl Bank- als auch Postdienstleistungen für die Kunden dürften an betroffenen Standorten nach Einschätzung von Verdi ausfallen. Es geht um Postbank-Niederlassungen etwa in Hannover, Göttingen, Goslar oder Hameln sowie weitere Filialen vor allem in Südniedersachsen. Die Gewerkschaft kritisiert, es habe in der ersten Verhandlungsrunde keine konkrete R...

