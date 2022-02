Politik : Niedersachsen steuert langsam auf Corona-Lockerungen zu

Am Mittwoch beraten Bund und Länder einmal mehr über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. In mehreren Bundesländern sind konkrete Öffnungsschritte bereits angekündigt, Niedersachsen hält sich noch bedeckt. Doch eine Tendenz ist immerhin zu erkennen.

Die Menschen in Niedersachsen können in den kommenden Wochen voraussichtlich auf gelockerte Corona-Regeln hoffen. „Es ist Land in Sicht. Vielleicht können wir uns ja alle ein wenig freuen auf das Frühjahr“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Dienstag in Hannover. Man sei optimistisch, dass deutliche Lockerungen möglich sein könnten und man lang...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.