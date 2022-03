Deutscher Wetterdienst : NRW: März 2022 der sonnigste seit Messbeginn 1951

Mit rund 245 Stunden Sonnenscheindauer war der zu Ende gehende März in Nordrhein-Westfalen der sonnigste seit Messbeginn im Jahr 1951. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, war das Land an Rhein und Ruhr gemessen am Sonnenschein Spitzenreiter aller 16 Bundesländer. Damit habe der März 2022 in NRW den bisherigen Rekordhalter von 2011 mit abgerundet 190 Sonnenstunden sehr deutlich überholt. Die Sonne schien fast 2,4 Mal so lang wie in der international gültigen Referenzperiode 1961-1990, in der NRW auf durchschnittlich 103 Stunden Sonnenschein kam.

Auch die Temperaturen waren rekordverdächtig. Die durchschnittliche Temperatur betrug laut DWD im ersten Frühlingsmonat in NRW 6,6 Grad und lag damit um 2,1 Grad höher als der Mittelwert der Referenzperiode (4,5 Grad). NRW war im März nach dem Saarland das zweitwärmste Bundesland. Die Niederschlagsausbeute fiel dagegen sehr niedrig aus und betrug nur k...

