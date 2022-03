Durchsuchungen : NRW-Polizei im Kampf gegen Clan-Kriminalität

Die nordrhein-westfälische Landesregierung geht seit einigen Jahren mit einer sogenannten Null-Toleranz-Strategie gegen Clan-Kriminalität vor. Jetzt ermittelt die Polizei im Land im Rahmen einer Großaktion gegen die Akteure in dem Milieu.

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat ihre Großaktion gegen Clan-Kriminalität bis in den späten Samstagabend hinein fortgesetzt. Schon den ganzen Tag über hatten Hunderte Ermittler in vielen Städten des Ruhrgebiets Razzien und Kontrollen durchgeführt. Bis zum Nachmittag wurden Einsätze in Essen, Mülheim, Bochum, Herne, Hattingen, Dortmund und Gelsenki...

