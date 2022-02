Schleswig-holstein : Orkantief „Zeynep“ tobt sich im Norden aus

Das Sturmtief „Zeynep“ hat sich in Hamburg und Schleswig-Holstein ausgetobt, aber zunächst weniger Schäden verursacht als befürchtet. Die stärkste Orkanböe wurde mit 143,3 Kilometer pro Stunde in Büsum gemessen. Nun steht noch eine Sturmflut bevor.

Das Sturmtief „Zeynep“ hat Hamburg und Schleswig-Holstein voll erwischt, aber wohl weniger Schaden angerichtet als befürchtet. Feuerwehren und Polizei meldeten am späten Freitagabend zwar zahlreiche Einsätze, doch blieb es zunächst in der Regel bei Sachschäden und umgestürzten Bäumen. Der Deutsche Wetterdienst hatte im Laufe des Abends in Kiel, Hamburg...

