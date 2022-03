Bad Godesberg : Paket mit Pulver im russischen Generalkonsulat Bad Godesberg

Das russische Generalkonsulat in Bad Godesberg hat am Freitagmittag ein kleines Paket mit einem Pulver erhalten. Das Paket mit der noch unbekannten Substanz sei an die Poststelle des Konsulats zugestellt worden, sagte Polizeisprecher Frank Piontek der dpa auf Anfrage. Die Behörden waren gegen 12.40 Uhr über die Post-Sendung informiert worden. Zuvor hatte der „Bonner General-Anzeiger“ berichtet.

Zunächst habe eine ABC-Einheit der Bonner Feuerwehr den Fund in Augenschein genommen und gesichert. Inzwischen seien Spezialisten der „Analytischen Task Force“ (ATF) des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), die bei der Kölner Feuerwehr angesiedelt ist, hinzugezogen worden. Sie sollen das verdächtige Päckchen vor Ort untersuche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.