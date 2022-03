Köln : Pause im Drach-Prozess wegen Corona, aber nicht bei Drach

Der Prozess gegen den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach pausiert wegen Corona-Fällen - die allerdings nicht den Angeklagten betreffen. Das stellte ein Sprecher des Landgerichts am Freitag klar. Corona sei bei „notwendigen Verfahrensbeteiligten“ festgestellt worden. Drach sei aber nicht darunter.

Das Landgericht hatte zuletzt mitgeteilt, dass auch der geplante Prozesstermin am Dienstag (15. März) aufgehoben sei. Zuvor waren schon mehrere andere Termine abgesagt worden. Weitergehen könnte es am Donnerstag (17. März) in der kommenden Woche. Drach werden in dem Verfahren Überfälle auf Geldtransporter vorgeworfen. Bei zwei Taten soll er Wachmänner ...

