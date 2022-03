Bremen : Polizei entdeckt große Marihuana-Plantage

Eine große Marihuana-Plantage mit mehr als 2000 Pflanzen haben Einsatzkräfte bei Wohnungsdurchsuchungen in Bremen gefunden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden auch Kokain, Heroin, Bargeld, eine Schreckschusswaffe, Messer, eine Armbrust, ein Auto und weitere Beweismittel sichergestellt. Insgesamt durchsuchten die Einsatzkräfte der Polizei Bremen und des Zollfahndungsamtes Hannover bei Ermittlungen zur Drogenkriminalität am Mittwochmorgen acht Wohnungen. Mehrere Männer wurden vorläufig festgenommen.

