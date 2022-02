Schleswig-holstein : Polizei greift vermisste Jugendliche an Autobahn auf

Zwei vermisste Jugendliche und ein Kind sind von der Polizei an einer Notrufsäule an der A 24 nahe Stolpe aufgegriffen worden. Die 11- und 16-jährigen Jungen und das 14-jährige Mädchen seien von der Polizei in Lübeck und Schwerin gesucht worden, teilte die Polizeiinspektion in Ludwigslust am Mittwoch mit.

Den Angaben zufolge hatten die drei an der Autobahn mittels der Notrufsäule um Hilfe gebeten, nachdem sie im Dunkeln ziellos durch einen angrenzenden Wald gelaufen waren. Der seit Montag vermisste 16-Jährige ist laut der Polizei noch am Abend von seinen Eltern abgeholt worden. Die beiden anderen wurden zunächst in einem Kinderheim in Parchim untergebra...

