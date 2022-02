Niedersachsen : Polizei sucht vermisste Frau aus Tarmstedt

Die Polizei sucht nach einer vermissten 53-Jährigen aus Tarmstedt und hat sich dazu an die Öffentlichkeit gewandt. Die etwa 170 Zentimeter große Frau sei letztmalig am Freitag gegen 20.00 Uhr im Bereich des Rotenburger Diakonieklinikums gesehen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Seither fehle von ihr jede Spur. Die blonde Frau sei mit einem grau-grünen Parka bekleidet gewesen. Polizei und Angehörige befürchten, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte. Bisherige Suchaktionen mit mehreren Streifenwagen, einem Spürhund und einem Hubschrauber blieben erfolglos.

