Hamburg : Polizei unterbricht Luftverkehr wegen Vermisstensuche

Wegen der Suche nach einer vermissten 90-Jährigen ging am Mittwochnachmittag am Himmel über Hamburg rund 40 Minuten lang fast nichts mehr. Da bei dem Einsatz bei tiefhängender Wolkendecke auch ein Hubschrauber den Alsterlauf abgesucht habe, sei der Luftraum in dem Bereich aus Sicherheitsgründen gesperrt worden, sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth der Deutschen Presse-Agentur. Während des Einsatzes hätten daher am Flughafen Fuhlsbüttel keine Flugzeuge mehr landen können.

Die Frau war am Dienstagabend aus einem Seniorenwohnheim in Wellingsbüttel verschwunden. Trotz eines Großeinsatzes - auch mit Spürhunden - wurde sie bis zum Mittwochabend nicht gefunden. Die letzte Spur habe in Richtung Alsterlauf geführt, sagte Abbenseth....

