Handball : Positive Corona-Tests bei zwei Flensburger EM-Handballern

Vor der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs bei der SG Flensburg-Handewitt mit allen Nationalspielern haben sich zwei Handballer mit positiven Corona-Testergebnissen zurückgemeldet. Wie die Norddeutschen am Sonntag mitteilten, seien bei allen EM-Teilnehmern engmaschige PCR- und Schnelltests durchgeführt worden. „Bisher fielen bei zwei Nationalspielern die Ergebnisse positiv aus“, heißt es in der Vereinsmitteilung. Welche Spieler betroffen sind, wurde nicht bekanntgegeben.

Die beide betroffenen Akteure haben sich in häusliche Isolation begeben und nehmen nicht am Mannschaftstraining teil. Um kein weiteres Risiko einer Ansteckung einzugehen, würden in dieser Woche weitere Testungen durchgeführt, teilte die SG mit. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.