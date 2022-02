Hamburg : Prozess gegen mutmaßlichen Drogen-Großhändler gestartet

Ein mutmaßlicher Drogen-Großhändler muss sich seit Donnerstag vor einer Strafkammer am Landgericht Hamburg verantworten. Der 46-Jährige soll zu einem dreiköpfigen Führungstrio einer Drogenbande gehört haben, gegen die bereits seit dem vergangen September ein Prozess läuft, wie ein Gerichtssprecher sagte. Die ursprünglich zehn Angeklagten in diesem Verfahren sollen insgesamt rund 3,5 Tonnen Kokain aus Südamerika nach Hamburg geschmuggelt haben. An elf Taten der Bande, bei denen es um insgesamt 1,5 Tonnen Kokain ging, soll der 46-Jährige beteiligt gewesen sein. Die am Donnerstag verlesene Anklage wirft ihm noch 16 weitere Taten vor. Dabei soll er zusammen mit unbekannten Mittätern 350 Kilo Kokain und eine Tonne Marihuana gehandelt haben.

Der Angeklagte aus Hamburg sei bereits im September 2017 in Belgien wegen Drogenhandels zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Deutsche konnte jedoch untertauchen und wurde erst im Mai vergangenen Jahres im westfälischen Bad Oeynhausen verhaftet. Zuvor hatte die Polizei in einer von ihm unter falschem Namen angemieteten Wohnung in Berlin mehre...

