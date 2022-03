Gericht : Prozess um Dreifachmord: Angeklagter äußert sich zur Person

Im Dreifachmord-Prozess gegen einen Zahnarzt aus Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) will sich der Angeklagte am Donnerstag zumindest zur Person äußern. Das bestätigte seine Verteidigerin Lena Alpay-Esch am Mittwoch auf Anfrage. Ob sich der 48-Jährige auch zu den vorgeworfenen Taten äußern wird, werde noch geklärt, sagte sie.

Das Kieler Landgericht will am sechsten Verhandlungstag (9.00 Uhr) zunächst weitere Zeugen hören. Am fünften Verhandlungstag hatte das Gericht ein Geständnis des Angeklagten in einem Brief an eine Freundin verlesen. In dem Schreiben aus der Untersuchungshaft hieß es, er habe drei Menschen getötet: „Mit dieser Schuld leben zu müssen, ein Mörder zu sein,...

