Kriminalität : Prozess um Dreifachmord: Gutachter äußert sich

Im Dreifachmord-Prozess gegen einen Zahnarzt aus Westensee im Kreis Rendsburg-Eckernförde wird am Dienstag (13.00 Uhr) das Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen zur Schuldfähigkeit des Angeklagten erwartet. Das Kieler Landgericht will zuvor noch einen Zeugen hören. In einem vorläufigen Gutachten soll der Facharzt die volle Schuldfähigkeit des 48-Jährigen für möglich gehalten haben.

Der Angeklagte hatte nach längerem Schw...

