Niedersachsen : Regen lässt Flüsse anschwellen: Ferienhaussiedlung überspült

Die Winterstürme sind abgezogen, doch das Wasser bleibt: Nach dem Regen der vergangenen Tage schwellen nun Gräben und Flüsse in Teilen Niedersachsens deutlich an. In Ostfriesland musste die Feuerwehr zu einer überspülten Ferienhaussiedlung ausrücken.

Anhaltende Regenfälle haben in Teilen Niedersachsens Wasserstände in Flüssen und Gräben weiter anschwellen lassen. Bei Hannover trat die Leine über die Ufer und überschwemmte Fußgängerwege und Wiesen. Am Pegel in Herrenhausen wurde der Messwert zur Meldestufe 3 von 4 überschritten, wie aus Daten der Hochwasservorhersagezentrale des Niedersächsischen La...

