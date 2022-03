Stormarn : Reinigungsmittel sorgt für Gefahrguteinsatz am Impfzentrum

Ausgelaufenes Reinigungsmittel hat für einen Gefahrguteinsatz an einem Impfzentrum in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) gesorgt. Wie die zuständige Rettungsleitstelle Süd mitteilte, hatten Mitarbeiter einer Reinigungsfirma am Donnerstagabend einen stark beißenden Geruch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese habe festgestellt, dass ein Behälter mit einem Reinigungsmittel umgekippt und ausgelaufen sei. Die vier Mitarbeiter der Reinigungsfirma wurden den Angaben zu Folge vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und versorgt, ins Krankenhaus musste jedoch niemand.

