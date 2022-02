Schleswig-holstein : Rund 500 sturmbedingte Einsätze in Schleswig-Holstein

Einsatzkräfte haben in Schleswig-Holstein seit Mittwochabend insgesamt rund 500 sturmbedingte Einsätze abgearbeitet. Mit 212 Einsätzen gab es im Osten des Landes in der Zeit von Mittwoch 18.00 Uhr bis Donnerstag um 11.00 Uhr die meisten Einsätze. „Die Feuerwehr und die Polizei haben alle Hände voll zu tun“, sagte eine Sprecherin der Regionalleitstelle Süd am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Leitstelle ist für die Kreise Ostholstein, Stormarn, Herzogtum Lauenburg und für Lübeck zuständig.

Unter anderem seien zwei Lkw von der Fahrbahn abgekommen, ein Baum krachte auf ein Auto, sagte die Sprecherin. Menschen seien dabei nicht verletzt worden. In Lübeck, Bad Schwartau, Geesthacht und Wiershop wehte der Sturm Trampoline über die Straßen. Die Regionalleitstelle riet den Menschen mit Blick auf den nächsten Sturm, Gegenstände in ihren Gärten z...

