Hamburg : Säugling zu Tode geschüttelt? - Prozess geht in Schlussphase

Er soll seine kleine Tochter zu Tode geschüttelt haben: Vor dem Hamburger Landgericht muss sich seit Anfang Dezember ein 30-Jähriger wegen Totschlags verantworten. In Kürze werden Plädoyers und Urteil erwartet.

Zwei Monate nach Beginn eines Hamburger Prozesses um den Tod eines Babys gegen den Vater geht die Verhandlung in die Schlussphase. Am Freitag werden die Plädoyers erwartet, wie ein Sprecher des Landgerichts am Mittwoch sagte. Allerdings werde dabei die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Am 11. Februar sei das Urteil geplant. Die Staatsanwaltschaft wirft de...

