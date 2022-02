Politik : Schleswig-Holstein für künstliche Strominseln in der Nordsee

Neuer Vorstoß aus dem Norden in Sachen Energiewende: Künstliche Inseln in der Nordsee sollen Strom aus Offshore-Anlagen bündeln und über wenige Leitungen an Land bringen. Die höheren Ziele für Windkraft auf See erfordern neues Handeln, ist das Argument.

Schleswig-Holstein will die Energiewende auch mit dem Bau künstlicher Strominseln in der Nordsee vorantreiben. „Dort könnte der Strom aus Hunderten Offshore-Anlagen gebündelt und dann mit nur sehr wenigen großen Leitungen durch sensible Naturräume an der Küste weitergeleitet werden“, sagte Energie-Staatssekretär Tobias Goldschmidt dazu am Mittwoch der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.