Fussball : Schultz erwartet gegen Paderborn „ein Spektakel”

Trainer Timo Schultz setzt trotz der zuletzt vier sieglosen Punktspiele des FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf den guten Teamgeist seiner Mannschaft. „Wir haben uns in der Hinrunde nicht permanent auf die Schultern geklopft und gesagt, wie geil wir sind. Und jetzt zeigen wir auch nicht mit dem Finger aufeinander und sagen, du bist schuld, dass wir verloren haben. Wir sind als Gruppe eng zusammen und haben den Fokus auf der täglichen Arbeit”, sagte der 44-Jährige am Donnerstag in der Hansestadt.

Auch der SC Paderborn, der am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) am Hamburger Millerntor zu Gast sein wird, durchlebte zuletzt eine Durststrecke und gewann nur eines der vergangenen sieben Spiele. Schultz glaubt allerdings nicht, dass die jüngsten Bilanzen beider Mannschaften eine Auswirkung auf das Spiel haben: „Beide Mannschaften spielen nach vorne, ...

