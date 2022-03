Raub : Seniorin in eigener Wohnung gefesselt und ausgeraubt

Eine 79 Jahre alte Frau ist in der Nacht zum vergangenen Freitag in ihrer Wohnung in Essen überfallen, gefesselt und ausgeraubt worden. Nach einem späten Spaziergang mit ihrem Hund gegen Mitternacht zwischen Bismarckplatz und Aalto-Theater sei die Seniorin vor ihrem Wohnhaus von einem unbekannten Mann angesprochen worden, mit dem sie auch ein paar Worte gewechselt habe, berichtete die Polizei am Montag.

Als es dann wenig später bei ihr daheim an der Wohnungstür klingelte, habe sie geglaubt, dass sich ein Nachbar ausgesperrt habe. Sie öffnete, plötzlich stand ihr jedoch der Unbekannte gegenüber. Der Mann habe die alte Dame in die Wohnung zurückgedrängt und gefesselt. Bei der Durchsuchung habe er Bargeld in nicht genannter Höhe erbeutet. Bevor er flücht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.